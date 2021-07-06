中國逾500研究生　申請赴美簽證被拒

中國官媒《中國日報》周二（6日）引述知情人士指，近日有500多名中國理工科研究生申請赴美簽證時，被美方拒簽；又指美國拜登政府上台後，仍接連發生留學生在機場遭盤問甚至原機遣返的情況，質疑美方延續打壓中國研究生和學者的政策，嚴重損害中國留學生的權益。

知情人士透露，該批中國研究生申請赴美簽證，希望攻讀博士或碩士學位，大多學習電腦、機械、化學、生物醫學等理工專業，擬就讀的包括哈佛大學、耶魯大學等名校，當中約四分之一人獲得美方獎學金，大多都在拜登政府上台後申請簽證。但美國使領館以禁止與解放軍有關的中國學生獲得簽證等法規為由，拒絕他們的申請。相關研究生近日發出聯署信，要求美方切實解決對華生的歧視打壓問題。

知情人士又指，拜登政府上台後，仍接連有中國赴美學者和留學生簽證受阻或遭拒簽、在機場被無故長時間搜查盤問甚至原機遣返、在美期間遭騷擾、無理扣留或安全部門約談等。該人指，美駐華使領館今年5月初重新開放學生簽證以來，一方面試圖順應美國高校要求大量吸收中國留學生的呼聲，另一方面卻延續前朝特朗普政府打壓理工科中國研究生和學者的政策；呼籲赴美人員重新客觀評估情況，避免自身遭受不必要的損失。

中國外交部發言人趙立堅周二回應指，中方對此情況表示嚴重關切，已向美方提出嚴正交涉。他批評，美方有關簽證限制措施延續特朗普政府時期的遺毒，與美方歡迎中國留學生的表態不符，嚴重破壞中美正常的人文交流和教育合作。中方敦促美方糾正錯誤，重新審議有關中國留學生赴美留學簽證申請，停止利用各種藉口無端限制和打壓中國留學生。