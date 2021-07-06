歐企高管籲歐盟加強抗華　警惕保護主義

西方國家與中國關係緊張，歐洲工業圓桌會議（European Round Table for Industry，ERT）周一（5日）開會，促請歐盟加強對抗中國的國家資本主義，但不要跟隨美國限制對華商業往來。

ERT由60名主要歐洲跨國企業高層組成，會議要求歐盟不要借新冠疫情打擊經濟而加強歐洲製造業及政治自主，最終演變成保護主義。對於有聲音要求歐盟增加戰略自主，鞏固歐洲的製造能力及地緣政治地位，ERT的意見書呼籲歐盟有需要時要有自己的立場，同時警告主張經濟自主可能適得其反。

會議成員之一、瑞典銀瑞達集團（Investor AB）主席兼瑞典電訊商愛立信副主席瓦倫堡（Jacob Wallenberg）表示，中國在美國和歐盟施壓下遂步開放銀行、保險及其他市場，這不是完美方法，但持續施壓帶來進步，所以有理由繼續。他認為每個國家都應有能力保護國家安全，但要在外交思維下行事，才可維持關係，強調戰略自主非常容易導致保護主義。他說自己了解美國政治環境，不認為會因與中國做生意而與美國有嫌隙。