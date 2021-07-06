台飛航情報區長程雷達更新工程　料最快年底啟用

台灣的民航局周二（6日）表示，監視範圍涵蓋全台、台灣最重要的台北飛航情報區三貂角與鵝鑾鼻長程雷達的更新工程，目前已進入尾聲，預計最快在今年年底啟用，繼續為往來航班提供服務。

民航局表示，三貂角與鵝鑾鼻兩處長程雷達自2001年啟用迄今，使用均已逾20年，民航局2019年編列6.76億元新台幣（約1.8億港元）預算開始更新工程。除全面換裝初級雷達，次級雷達亦提升至具國際民航組織（ICAO）規範的Mode S功能，以提供更精準的航機監視服務。

民航局指出，此次換裝的兩顆新一代雷達轉速約10秒1轉，可提供即時與精準的航機定位資訊，新球罩由101片、共約8,000顆螺絲組成，總重量達5.2噸。為因應台灣特殊氣候環境，球罩基座施以船舶用特殊塗料作為保護，增強耐用度。

目前，飛航服務總台於全台灣建置有11座雷達，包含9座終端雷達及2座長程雷達，兩座新長程雷達中，初級雷達偵測涵蓋範圍達半徑220海里，偵測容量逾1,000架次；次級雷達新增具Mode S功能後，詢問效率及航機定位精確度均顯著提升，偵測涵蓋範圍達半徑250浬，偵測容量逾900架次，可為未來台灣民航飛航服務提供最佳偵測功能。