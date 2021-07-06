習近平：阻撓他國發展的政治操弄 最終都是徒勞

中共中央總書記、國家主席習近平周二（6日）晚在北京以視像形式，出席中國共產黨與世界政黨領導人峰會並發表講話。他提到，民主不是少數國家專利，實現民主有多種方式，但不可能千篇一律；直言所有任何阻撓他國發展的政治操弄，最終都會是徒勞無功。

習近平指，為了應對新冠疫情挑戰，各國政黨展現責任擔當，但一些地方戰亂和衝突仍在持續。他認為，政黨理應擔起為人民謀幸福和進步的歷史責任，直接面對貧富差距、發展鴻溝等重大現實問題。

習近平提到，發展是世界各國的權利，而不是少數國家的專利；面對將疫情政治化、病毒標籤化、恐怖主義等人類公敵，各國應以合作謀安全、謀穩定。他相信，任何以阻撓他國發展、損害他國人民生活為要挾的政治操弄都是不得人心，最終將會徒勞。

最後，習近平重申，國家間的合作不應以小集團政治謀求世界霸權，各國政黨應共同反對以多邊主義之名行單邊主義之實的各種行為，反對霸權主義和強權政治。中國願同國際社會加強「一帶一路」合作，促進全球互聯互通、共享發展成果。