醉駕撞死老婦後喝啤酒「定驚」　台男遭控重罪

台中市理髮師方兆杰今年5月5日凌晨酒後駕車，撞死資深媒體人黃暐瀚的陳姓年老母親，方男肇事後竟走進現場附近便利店買啤酒猛灌，辯稱為「壓驚」。惟檢方其後發現他肇事前一日酒駕被逮，當晚又喝了43杯威士忌和1杯啤酒，周二（6日）依犯酒駕致人於死、公共危險罪將其起訴。

起訴書指出，羈押中的方男先於5月4日凌晨1時許，在火鍋店吃麻油雞並喝酒，凌晨3時許離開後開車曾衝紅燈被逮，酒測超標被警方扣車，但當日中午獲發還。方男於是立即請朋友幫他把車取回，並於當日深夜應朋友邀請再到卡拉OK喝酒。

據現場閉路電視畫面顯示，方男從5月4日晚上10時16分開始喝酒，到翌日凌晨1時46分，共計喝了43杯威士忌（每杯約350毫升）和1次啤酒。檢警還找到證人證實方男當天喝威士忌，還向在場人敬酒。

方男喝到5月5日凌晨4時許，駕駛私家車返家一路狂飆，沿途撞黃燈，最終撞死陳婦。肇事後，方男棄車跑到附近便利店，買了1罐啤酒喝了大半，疑企圖掩飾酒駕證據。他又謊稱自己酒測超標是因為前一晚喝酒，但謊言最終被檢方逐一識破。