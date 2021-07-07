台13名軍醫採購藥物　收受藥商賄款遭判刑

台灣高雄13名軍醫官涉嫌利用藥物審查制度，收受藥商賄款，金額由17萬至99萬元（新台幣，下同，約4.7萬至27.4萬港元）不等。案件周二（6日）在地方法院開審，法院依貪污罪分別判被告們分別獲刑1年9個月至7年8個月不等，部分人交出犯罪所得獲緩刑，但需上繳60至90萬元（約16萬至24.9萬港元）。

報道指，2014年11月，被告杜政璋擔任國軍高雄總醫院岡山分院中校臨床藥事科主任，兼任藥品衞材審查委員，涉嫌提報10多項特定藥物，每項收取1至3萬元（2,776至8,329港元）不等回扣。有10名藥商利用杜掌握該院醫生處方藥物的種類和數量，要求指定醫生提高這批藥商的銷量，再給予配合的醫生回扣，杜亦從中賺取數百至數萬元不等。

左營分院內科部主任蔡文正、上校部主任、多名中校科主任、岡山分院中校科主任、醫官等人，同樣收取張姓、莊姓藥商回扣。法官勘驗13名軍醫的監聽譯文、查扣電腦資料及相關資料，認定杜等13名軍醫官收賄，依貪污治罪條例作出上述判刑，全案可上訴。