防疫旅館起火釀多人死傷　直播主夜闖大樓「探險」恐受罰

台灣彰化市喬友大樓上周三（6月30日）突發大火，波及大樓內的防疫旅館，造成4死20多傷。有年輕網絡直播主周二（6日）偕友4人非法夜闖封鎖現場，被即時直播約30分鐘的「探險」過程。彰化警分局偵查隊長詹廷育表示，擅闖者已經觸法，晚上已傳喚直播團隊5人到案，強調會依法究辦。

網上流傳影片可見，涉案直播主闖到喬友大樓的2、3樓，不斷描述「空氣中瀰漫一股臭灰搭（燒焦）的味道」，最後更直上7至9樓防疫旅館內巡視，令觀看直播的網民好奇地問「是最近新聞有報的那棟嗎？」。惟直播主專頁的管理員回道：「噓！不要問，安靜看就好」、「知道地點的不要說喔」。

直播片段可見，現場升降機、樓梯地面滿是碎片雜物，還有尖銳的碎玻璃，數人上樓時更表示疑似聽到女子哭聲，嚇得其中一人立即轉身離開。影片中防疫旅館未遭大火波及，但房間、走廊都滿是煙塵灰燼。

彰化縣消防局強調，火場調查仍在持續進行中，因此在大樓內外拉起封鎖線禁止進入，擅闖民眾觸法，還恐有危險性。由於大樓在中正路、三民路的兩側出入口大門早已在火災中損壞，無法上鎖，管理員又位於現場駐守，大樓夜間門戶大開，讓數人有機可乘。警方表示，定必會加強巡邏。