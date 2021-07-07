銀行行長創業失敗轉職外賣車手　月接逾千訂單速升職

湖南省長沙市的51歲美團外賣職員姚志剛，曾任大型國有銀行支行行長，幾年前因創業失敗轉職外賣車手，因其出色的業績而在短短4個月內迅速升至站長位置，負責公司小區內的外賣業務管理。

官媒周一（5日）播出姚志剛的受訪節目，講述其重新振作的故事。姚表示，他年輕時當過兵，又在上海做過消防員，後來到了江蘇常州的一間大型國有銀行當櫃枱職員，因表現良好，翌年就獲升為銀行支行的行長。他憶述，自己一做就做了近20年銀行工作，雖然表面光鮮，但卻讓人十分疲累，毫無樂趣，因而有創業的念頭。在妻子的支持下，姚毅然辭職，與友人到甘肅合夥經營建材生意，結果卻以虧蝕告吹。

姚志剛表示，因為愛面子，又覺得對不起借錢給自己的親人，故不願回到常州的老家，怕遭人作笑柄。姚指自己有每天跑步10公里的習慣，某天突然想到外賣車手的送餐工作也是需要四處跑跑、爬爬樓梯，不失為一種鍛煉，於是就抱着嘗試的心態從事這個職業。

入職短短一個月，他就接送了1,580張訂單，平均每日送超過50個外賣，成為美團紅星站的「單王」。公司的區域經理隨即把他調任至另一站點當小隊長，姚又在短時間來將該站的1星評分提高至5星評分。然後，他又被提拔到另一站點當站長，以2個月時間把該處提高至5星評分，今月初又被調至長沙書院站做站長，管理相關業務。

姚志剛在節目最後表示，他沒有後悔選擇外賣員這份工作。他覺得，跌倒了就該重新爬起，大不了重頭再來。目前，姚正朝着區域經理這個升職目標努力前進。