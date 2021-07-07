清涼神器宣聲一秒降溫　消防：長置車廂可能爆炸

夏日炎炎，坐進車廂一刻猶如「焗桑拿」。內地近日熱賣名為「清涼神器」的噴霧產品，宣稱只要輕輕噴在車廂座椅、靠背，以至方向盤上，便可以「一秒降溫」。不過有消防員表示，部分產品成分中含有液化石油氣，不但易燃，長期放於車廂內更可能引發爆炸。

只要在網購平台輸入「清涼神器」搜尋，便發現家居、汽車、數碼等網店均有出售這類產品，售價從10到50元人民幣（約12至60港元）不等。有網店更單月售出3萬件以上。有產品的成分標籤中出現名為「推進劑」和「降溫因子」，但記者查問是甚麼時，客服卻拒絕回答。記者又發現大多數產品均有使用時需要遠離火源或嚴禁暴曬之類的提示，當問到「是否可以直接接觸皮膚」問題，有商家表示不可對同一部位持續噴射，以免出現凍傷。

有曾購買產品的消費者表示，曾於化妝品便利店買來使用，噴在身上感覺「火辣辣」，之後不敢再用。亦有網民看了短片博主用後購買，但收貨時看到別人轉發產品存在起火危險的短片，現在「不知道應該如何處理」。

湖北省恩施土家族苗族自治州消防支隊近日便進行實驗，將一款清涼神器噴在碗內，再用打火機點燃，明火剛一靠近便燃燒起來。除了易燃，液化石油氣含丙烷和丁烷，後者有麻醉作用，長時間接觸會中毒，接觸量大更可能導致凍傷。北京石景山消防救援支隊首鋼冬奧消防站站長黃之焱則表示，清涼神器能夠被迅速點燃，因為產品中主要成分是液化石油氣，屬易燃化學性質。另部分產品主要成分為乙醇，俗稱酒精，同樣易燃。