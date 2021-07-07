內地昨增57宗確診　瑞麗主城實施封閉式管理

內地周三（7日）公布前一日新增57宗新冠肺炎確診病例。雲南省瑞麗市疫情大爆發，單日新增15宗本地確診病例和2宗本地無症狀感染個案。從即日凌晨零時起，瑞麗市主城區實行封閉管理，所有市民居家隔離。

據國家衞健委消息，周三新增42宗境外輸入確診病例，湖北25宗，廣東5宗，上海4宗，天津、陝西各2宗，江蘇、福建、河南和四川各1宗；另新增39宗境外輸入無症狀感染個案。至今內地累計91,949人確診，當中4,636人病亡。

雲南瑞麗市新增本地確診病例當中，3人為中國籍，其餘均為緬甸籍。患者年齡由3歲至59歲，其中13人經全市核酸檢測後確診，另2人由無症狀感染轉確診，目前全部人均在定點醫療機構隔離治療。

雲南瑞麗市連日出現本地確診病例，當局早前已宣布實施封城及啟動突發公共衞生事件3級響應。為進一步防止疫情散播，該市疫情防控工作指揮部周二（6日）發通告，除宣布主城市實施封閉式管理，學校和各類培訓機構全部停課；除保供超市、農貿市場、醫院、藥房外，其他經營場所一律停業；餐飲業僅可提供外賣服務。市民居家隔離期間，生活物資由市指揮部組織保供企業配送到戶。