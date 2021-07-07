美印太協調官：陸美可和平共存　不支持台獨

美國白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）周二（6日）表示，不贊成以冷戰思維看待目前的陸美關係，認為兩國可和平共存但伴隨挑戰，並強調華府不支持台獨。

坎貝爾出席智庫論壇時被問到陸美領導人會否在10月的二十國集團（G20）峰會見面，他預期兩國不久後有某種接觸。他指出，美方既要給陸方機會，又要回應對方採取不利維護和平與穩定，雙方可能有不確定性及關係緊張，但可和平共處。他指，北京愈來愈強硬，與1990年代形成對比，又特別提到陸方對澳洲的強硬態度，並承認美國在亞洲的地位下滑。他透露美國總統拜登今年內將主持「四方安全對話」（QUAD）峰會，與澳洲、印度與日本的領袖開會。

對於台灣問題，坎貝爾態度謹慎，指華府支持與台灣建立非正式關係，台灣應扮演國際角色。他強調美方不支持台獨，維持台灣穩定與和平是危險平衡。他說，美國和國際社會近年對香港問題積極發聲，北京應意識到如對台灣採取同類打壓民主行動，後果將是災難性。他稱，華府仍希望在氣候變化等問題與北京保持某種一致，並說與印太地區建立積極貿易議程的需要，勝過與大陸的貿談。