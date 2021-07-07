內地加強超高層建設管理　禁建500米以上建築

位於廣東省深圳市福田區華強北、樓高355米的賽格大廈早前出現異常搖晃，引發社會對超高建築安全的關注。國家發改委周二（6日）印發通知，明定不得新建500米以上超高層建築，250米以上建築亦受嚴格限制。

通知指出，近年各地方一些基礎建設項目的相關管理規定落實不到位，造成工程質量下降、安全隱患增加。為加強管理，要求嚴把超高層建築審查，除對上述超高層建築設限，對100米以上建築亦要求嚴格執行超限高層建築工程抗震設防審批制度，並與城市規模、空間尺度和消防救援能力互相配合。

通知又提出，要按照相關法規做好項目招標工作，將強制安全質量標準等作為招標文件的實質要求和條件。針對政府投資項目，要按照國家有關規定報批項目建議書、可行性研究報告、初步設計，企業投資項目要履行核准或備案手續。未按規定履行審批（核准、備案）程序、不符合規定的建設條件的項目，不得開工。

此外，項目審批（核准）部門必須先完成委託諮詢評估程序，再作出審批（核准）決定。評估機搆要加強對工程安全質量的評估，對出具的評估論證意見承擔責任。