中德防長舉行視像會議　談論南海和人權問題

中國國防部長魏鳳和與德國防長克蘭普-卡倫鮑爾周二（6日）舉行視像會議，後者就南海問題重申德國的立場，表明將在南海部署巴伐利亞號護衞艦。她又與魏鳳和討論到中國的人權問題以及新疆維吾爾少數民族的處境。

德國國防部在會後發新聞稿稱，針對南海問題，克蘭普-卡倫鮑爾指出，德國尊重2016年7月國際法庭就該區域作出的仲裁裁決。德國政府依照有關裁決，制訂於去年9月發表的印太政策準則，同時作出在南海部署巴伐利亞號護衞艦的決定。她希望各國遵守國際秩序，並指出中方應履行相關責任。

新聞稿最後指出，德方藉這次會議清楚表明立場，並強調兩國保持對話的重要性，以應對各種全球挑戰。

中國國防部同日亦就會議發通報，指近年來中德全方位戰略夥伴關係穩定發展，明年是兩國建交50周年，雙方應以此為契機，推動雙邊關係邁上新台階。中方希望與德方堅持多邊主義，攜手抵制疫情政治化，反對搞零和博弈，共同維護國際公平正義。雙方應加強戰略溝通、保持機制交往、妥善管控分歧，推動兩軍關係行穩致遠。中德都應重視彼此利益和關切，共同維護地區和世界和平穩定。