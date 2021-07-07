內地夫婦追男誕下4胞胎　情況特殊獲保健院捐款

內地不少夫婦選擇不生育，但亦有人反其道而行。河南省周口市禪城縣一對育有2女的夫婦，上月底誕下四胞胎男嬰。醫生表示，自然受孕懷上四胞胎的機率只有352萬分之一。禪城縣衞健委工作人員稱，針對夫婦的特殊情況，正商議向河南省衞健委諮詢。

父親王玉璽周一（5日）向記者表示，原打算再追一名兒子就完成任務。6月29日上午，王男的楊姓妻子在鄲城縣婦幼保健院誕下四胞胎，這也是當地首例。王男為兒子取名「梵、榮、昌、晟」，寓意國家繁榮昌盛。4名男嬰出生時體重由1.7至1.9公斤，目前均在醫院，其中2人有黃疸，需放進保溫箱由護士一對一照顧，預計要待1、2個月才能出院。

王男稱，當初得悉妻子懷有四胞胎，一度諮詢醫生能否「減產」，但醫生表示可能會造成全胎死亡，妻子也有生命危險。王男目前每月人工只有5,000元（人民幣，下同，約6,000港元），擔心沒能力撫養兒子，他已前往當地計生委和紅十字會查詢有關政策扶助。據知，王男一家除獲鄲城縣婦幼保健院捐款17萬元（約21萬港元），並贈送432罐奶粉，亦獲其他社會善心人士、組織和企捐款或贈送尿片等用品。

對於王男是否屬於超生，鄲城縣衞健委人口監測部范姓工作人員表示，只從新聞得知四胞胎消息，另目前未收到國家有關三孩政策文件，當地生育法令仍按二孩政策執行。中國社科院人口與勞動經濟研究所研究員王廣州則認為，三孩政策雖未落實，但理論上各地不會按舊有條例判定，具體政策不同地方會有差異。