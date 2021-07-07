內地學者稱福島糧食安全　科學講壇指內容不當刪片

中國近日批評日本單方面決定將福島核污水排入大海是不負責任的做法。然而，中科院屬下的格致論道講壇近日上載內地生態學者演講，內容指「福島那邊的糧食很安全」。該講壇周三（7日）在微博發聲明稱，因審核把關不到位，將包含不當內容的演講影片公開，並引發負面影響，已立即刪除影片。

格致論道講壇於6月23日發布的影片，是廣東省科學院生態環境與土壤研究所研究員陳能場於4月27日的演講，內容提到福島核洩漏事故發生當年，日本有2.2%的大米放射性活度超標，達到每公斤500貝克。惟2012年後，超標率突然大幅下降，2015年後到現在更是零污染的狀態。他指原因是日本利用不同方法治理土壤，甚至得出福島食品「還是很安全」的結論。

影片發表後引發內地網民不滿，有人質疑，「這個帳號真的是屬於中國科學院嗎？這位肯定是日本政府贊助學者」。資料顯示，格致論道講壇原稱「SELF格致論道」講壇，是中國科學院計算機網絡訊息中心和中國科學院科學傳播局聯合主辦的科學文化講壇，致力於非凡思想的跨界交流。

至於講者陳能場畢業於福建農業大學，1991年獲中科院南京土壤研究所環保室碩士學位，2000年獲日本鹿兒島大學農學部博士學位，2000年至2002年在名城大學先端技術研究所植物遺傳研究中心進行博士後研究。他曾任香港科技大學研究中心研究助理，香港城市大學生化系一級研究助理，現任鹿兒島大學日本學術振興會外國人特別研究員。