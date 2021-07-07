內地7大江河流域迎主汛期　當局籲注意災害風險

國家減災委員會辦公室和應急管理部周三（7日）發布7月全國自然災害風險形勢。7月隨主雨帶北移，南方梅雨期結束，北方可能提前進入雨季，7大江河流域將全面進入主汛期，全國自然災害風險形勢更為嚴峻複雜。當局指暑期來臨，交通出行、旅遊活動增多，需高度重視主汛期各類災害風險。

近日，國家減災委員會辦公室、應急管理部會同自然資源部、水利部、農業農村部、中國氣象局、國家林草局等部門對7月全國自然災害風險形勢進行會商研判。綜合分析認為，南北多地洪澇災害風險高。預計內蒙古中部、東北地區南部、華北、江漢西南部、江南西北部、西北地區東北部、西南地區東部、西藏東南部和新疆西南部等地降水偏多2至5成。

上旬主雨帶主要位於西南地區東部、江漢、江南北部、江淮地區，上旬後期到中旬前期，主雨帶北擡到華北、東北南部一帶。長江流域烏江、赤水河、清江、洞庭湖水系及鄱陽湖水系，黃河中遊山陜區間及渭河，淮河上中遊及淮南支流，松遼流域黑龍江、嫩江、松花江、遼河等河流可能發生超警洪水。太湖流域片錢塘江、閩江等河流可能發生區域性暴雨洪水。

極端強對流天氣致災風險增加。上半年，全國共出現19次大範圍強對流天氣過程，極端大風、龍捲風，風雹災害死亡失蹤81人，佔因災死亡失蹤總人數的52%，遠高於其他災種。預計7月各地強對流天氣仍將頻密出現。

華南、東南沿海可能遭受2至3個颱風影響。颱風總體強度中等到偏弱，可能始於中旬以後。沿海可能有1次災害性溫帶風暴潮過程，1次災害性台風風暴潮過程，東海和南海海域可能出現2至3次4米以上的災害性海浪過程。

東北、華南等地森林火險等級較高。內蒙古北部、黑龍江北部、福建南部、廣東南部、廣西南部、新疆北部等地森林草原火險等級較高。7月為大興安嶺原始林區雷擊火高峰期，需注意防範雷擊火引發重大森林火災風險。