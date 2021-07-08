台網紅「館長」遇襲案　槍手及主謀囚16至18年半

台灣網紅「館長」陳之漢去年8月在新北市遭23歲男子劉丞浩槍擊受傷，警方追查下發現，涉案幫派寶和會長期受人委託殺人，自2018年起涉嫌與多宗擄人勒索、槍擊案有關。新北地方法院周三（7日）宣判，主謀寶和組長施俊吉囚18年半、強制工作3年，槍手劉丞浩囚16年、強制工作3年。另外，寶和會長林修伯、副會長梁智勝等7位成員則判囚10個月至4年不等，全案可上訴。

法院指出，寶和會從事放貸等活動壯大聲勢，又持續受委託作出槍擊殺人等暴力犯罪行為。會中幹部經常動員擄人勒贖、恐嚇取財，謀取暴利。施俊吉就曾指揮3宗擄人勒索、槍擊案，安排劉丞浩和其餘2位槍手犯案，並為他們準備入監後的安家費、在監生活費。

受審的疑犯中，僅有一位成員全部坦承犯罪，而林修伯、梁智勝、施俊吉全數否認指控，劉丞浩等人則避重就輕、一再推脫，只認部分罪行。

法院又表示，寶和會沒有任何一名成員曾積極尋求與受害人和解，且陳之漢等人都要求加重其刑，因此考量被告知識程度等因素，判處以上刑責。