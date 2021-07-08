動物園引進瀕危長頸鹿　團體警告或違國際法

台南市私人動物園「頑皮世界」獲林務局批准，將從非洲國家伊斯瓦蒂尼引進18頭網紋長頸鹿。由於該物種被國際自然保護聯盟（IUCN）列為瀕危等級，有動物保護團體周三（7日）舉辦記者會，警告此舉或涉及國際犯罪。

記者會由台灣防止虐待動物協會、台灣動物社會研究會、台灣動物平權促進會聯合召開，他們指長頸鹿在2016年時已被IUCN列為易危等級，野生長頸鹿數量在過去30年減少近40%，網紋長頸鹿更是瀕危等級，在進行國際貿易時，需要輸出國提供無危害證明和合法來源證明。

上述動保團體指出，林務局沒有取得年齡、性別等資料，也未查證並非來自野生狩獵族群，就貿然同意引進，或違反《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》（CITES）；加上這批長頸鹿據說原生於肯尼亞、索馬里和埃塞俄比亞，但這些國家近年沒有輸出伊斯瓦蒂尼的紀錄，説明牠們的來源極可能涉及非法獵捕和貿易。

林務局回應表示，長頸鹿並非台灣野保法公告保育類物種，位於伊斯瓦蒂尼的族群也未列入CITES名錄，且台灣已非首次引進；關於長頸鹿資訊，伊斯瓦蒂尼方面提供的文件顯示，牠們皆為農場飼養品種，不會對野生物種造成衝擊，因此當局才會同意。