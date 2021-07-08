省紀委整頓政法隊伍　4個月處分2725名幹警

浙江省周三（7日）通報在2月至6月底的教育整頓政法隊伍工作中，已有750名涉嫌違紀違法的幹警主動向紀委監委投案，當中713人遭立案審查調查；2,725名幹警因違紀違法遭處分。

發布會提到，在上述2,000多名幹警中，83%遭談話提醒、批評教育、責令檢查、通報批評、誡勉談話等；14%遭警告記過、嚴重警告記大過、停職免職等；1.9%被撤職、留黨察看、開除黨籍等；1.1%被移送司法機關、判處刑罰。

至於就政法系統中的問題，浙江共排查認定1,385件問題涉違反防止干預司法。法院系統同時整改590件涉及審判執行的問題，公安系統則整改1,200件涉「有案不立」等問題，檢察系統整改43件「有罪不究」等問題。

當局另整改136件幹警違規經商辦企業問題，167件違規參股借貸問題，31件幹警配偶、子女及其配偶違規從事經營活動問題；並全面排查自上世紀90年代以來「減假暫」案件，認定97件瑕疵案件，50件違規違法問題案件，依法糾正當中27件。整改處理離任法官、檢察官違規從事律師職業，充當「司法掮客」的30人。