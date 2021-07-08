內地生態環境改善　野生大熊貓受威脅度降為易危

中國生態環境部自然生態保護司司長崔書紅周三（7日）在國新辦新聞發布會上指出，大熊貓野外種群數量達到1,800多隻，受威脅程度等級由瀕危降為易危。部分珍稀瀕危物種種群逐步恢復，東北虎、東北豹、亞洲象、朱鷺等物種數量亦明顯增加。

崔書紅表示，中國已建立了較為完備的自然保護地體系，令大面積自然生態系統得到有系統和完整的保護，野生生物生態環境得到有效改善。近年內地開展了一系列保護生物多樣性重大活動和舉措，成效顯著。其中，生物多樣性保護逐步納入國家各類規劃和計劃，令生物多樣性主流化進程明顯提速。全國生態保護紅線面積比例，初步劃定不低於陸地面積25%，覆蓋了全國生物多樣性分布的關鍵區域。

截至2019年年底，中國各類自然保護地已達1.18萬個，總面積逾1.7億公頃，佔陸地面積18%。各類植物園，野生動物繁育基地，亦成功人工繁育大量珍稀瀕危野生動植物。內地亦穩步推進和實施山水林田湖草沙、天然林保護、退耕還林還草、濕地保護與修復等大批重大生態保護修復工程，令森林覆蓋率持續增加，退化土地數量持續減少。長江流域332個水生生物保護區已全面實現禁捕。

通過開展部門、區域和國際聯合執法，嚴厲打擊生物多樣性違法犯罪行為，令涉野生動物違法案件的總數持續下降。自2017至2019年，內地累計發現了342個國家級自然保護區內存在的違法開礦、違法建廠，在保護區的核心區、緩衝區違法建設旅遊設施和小型水電站等嚴重破壞生態環境問題5,503個，目前已經完成了整改5,038個。