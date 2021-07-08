美國務院重申對台承諾　支持和平解決兩岸議題

美國白宮印太事務協調官坎貝爾周二（6日）警告，若北京對台灣採取打壓民主的行為，後果將是「災難性」。美國國務院周三（7日）也表示，美國支持和平解決兩岸議題，若中國大陸以武力改變現狀會是嚴重錯誤。

美國國務院發言人普萊斯在新聞簡報會上表示，美國會以符合台灣人民長期心願與最大利益的方式，持續支持和平解決兩岸議題。美方多次敦促北京停止在軍事、外交與經濟上對台施壓，並進行有意義對話。美國國務卿布林肯也一直強調，任何一方試圖以武力改變現狀，會是個嚴重錯誤。

他強調，美國對台灣承諾堅如磐石，也相信這承諾有助維持台灣海峽與廣泛區域的和平與穩定。他重申，美國過去40年來維持一貫政策，以台灣關係法、三個公報與六項保證作為「一中政策」的指引。而美國多月前公布新版對台交往準則，讓美方能以符合上述政策的方式，深化與台灣人民的夥伴關係。

另有記者提到，大陸近日傳出有大專院校LGBT（多元性別）學生團體和社會組織微信公眾號被停用，問性小眾在大陸的待遇是否正在惡化。普萊斯表示注意到有關報道，認為這些學生團體和社會組織只是表達意見，和行使言論自由。他強調不論事件發生中國或全球任何地方，美方反對社交媒體限制市民在網上發言的權利。