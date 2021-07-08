內地昨增17宗確診　瑞麗封城街頭空無一人

內地周四（8日）公布前一日新增17宗新冠肺炎確診病例，其中雲南再通報2宗本地確診。該省瑞麗市主城區周三（7日）凌晨零時起實行封閉管理，所有市民居家隔離，特定人士需持特定通行證才能外出。從航拍畫面顯示，瑞麗城區內街道空曠，沿街商舖大門緊閉，僅藥房、超市、農貿市場等場所營業。

新增的境外輸入病例，分別為上海8宗，福建2宗，河南2宗，廣東2宗，四川1宗；另新增10宗境外輸入無症狀感染病例。雲南新增本地確診患者分別為43歲緬甸男子和48歲中國男子，均為無症狀感染者轉確診。當地目前確診病例92宗，23宗為本地個案，另境外輸入無症狀感染者15宗，均在定點醫療機構隔離治療和醫學觀察。

自周三上午10時起，瑞麗姐告國門社區調整為疫情高風險地區。近一年時間裏，該邊境小城三度爆發疫情並封城。該市市長尚臘邊當晚接受內地電視台訪問時表示，該邊境特殊，國界線沒有天然屏障，市內68%人口都是抵邊居住，基於這情況，形成疫情跨境傳播的天然條件。為加強疫情管控，當地自行開發一個新媒體平台，對居住在瑞麗的市民、村民進行訊息化手段的管理。在邊境一線，又加強科技防控措施。同時加強對各個村口、社區入口的管控，防止偷渡者流入。