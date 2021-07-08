疑與解放軍分享婦女基因數據　華大基因否認

英國傳媒周三（7日）披露，總部設於上海的中國華大基因公司疑與解放軍合作，利用產前「非侵入性胎兒染色體基因檢測（NIFTY）」，收集數百萬名受檢女性的基因數據，並把部分數據儲存在內地。華大基因否認與內地部門分享數據，英媒亦無發現公司違反隱私權協議或法規。

英媒查閱逾百份文件、訪問專家及受檢女性後撰寫報道。華大基因於2013年開始推出NIFTY檢查，在英國、加拿大、澳洲等52個國家提供，不包括美國，至今全球逾800萬名女性使用，孕婦只要驗血就能知道胚胎是否患有唐氏綜合症等疾病。

調查發現，華大基因疑與解放軍合作，透過NIFTY收集孕婦的國籍、身高、體重等基因數據做研究，其中一項是利用解放軍超級電腦分析婦女基因，找出當中的精神病指標，同時分析藏族及維吾爾族婦女的血液樣本，找出其基因與外貌特徵的關連。有波蘭的NIFTY用家指，她做檢查前要簽聲明，同意華大基因把檢測樣本送到香港的實驗室，但聲明無列出數據儲存地點。

英媒指華大基因的做法無違反私隱條例，華大基因則指公司已取得受檢者書面同意，會在5年後銷毀海外的檢體和資料，私隱協議亦提到公司收集的資料若與「中國國家安全或國防安全直接相關」，就可以對外分享。華大基因強調，從未基於國安或國防目的被要求提供、也從未提供NIFTY檢測資料給中國政府。