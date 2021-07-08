存款100萬人民幣5年後變1元　銀行反告女子偽造存摺

中國裁決文書網近日披露的一宗銀行存款糾紛案，引起公眾關注。案中孫姓女子於2009年在銀行存入100萬元人民幣（人民幣，下同，約120萬港元），5年後提款時卻被告知戶口內只有1元。孫女士更被銀行指控偽造存摺，一度被刑拘。直至去年12月，法院裁定銀行應支付孫女士存款及利息。山東省農村信用社聯合社周四（8日）表示，已派工作組進駐銀行徹查事件。

據內媒報道，2009年7月和9月，孫女士前往山東棗莊農村商業銀行薛城分行（當時為山東棗莊恒泰農村合作銀行薛城支行），分2次各存入50萬元（約60萬港元）。2014年銀行職員工指其戶口只有1元（約1.2港元）時，孫女士便向法院提告，惟銀行反指孫女士偽造存摺。2017年薛城公安局立案調查，於2018年3月將孫女士刑事拘留。另一方面，銀行又以孫女士在約6年時間裏沒有管理戶口為由，指有關存款一事是謊言。

惟公安局調查後，於去年4月9日作出終止偵查決定，指沒有證據顯示孫女士偽造金融票證。同年12月24日，棗莊市薛城區法院亦裁定銀行需在10日內向孫女士支付存款及利息。惟銀行遲遲未履行裁決，直至今年7月1日，法院對銀行頒令強制執行。

事件經媒體曝光後，省農村信用社聯合社工作組表示已進駐棗莊農商銀行，逐一調查存取款項流程各個環節，對發現的失職瀆職行為嚴肅追責問責，從重處理，絕不姑息；如有不實，將依法申訴。省農村信用社聯合社又稱，銀行已按法院判決，將存款和利息存入法院指定帳戶。