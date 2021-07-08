廣州小區物管在蓄水池溺亡　上百業主憂飲屍水抗議

廣東廣州華南碧桂園小區近日有物業管理人員在蓄水池內溺亡，小區隨後停水檢修。上百名業主得悉事件後，聚集到小區會所和物業服務中心抗議，怒斥物管公司延遲公布事件，直至數日後才在壓力下承認有人員溺亡，民眾擔憂飲用了數日的「屍水」。

上述小區的物管員工因工作不慎，於上月28日於蓄水池中溺亡，下午3時多被物管公司發現。當天下午，在沒有任何預告的情況下，華南碧桂園翠山藍天苑無故停水。面對業主詢問，物管人員僅表示是「設備檢修」。翌日下午，涉事小區恢復供水。

當地警方上周六（3日）向業主代表證實此事，強調事件仍在調查中。惟有業主抗議，警方當日已承認有此案件，但物管面對業主質問時，仍然拒不承認溺亡事件。業主隨後拉橫額抗議，要求物管公布「屍水事件」真相、檢驗水質，以及將供水系統移交政府管理。

在業主們的抗議下，物管經理白利強鞠躬道歉，但不願多談細節。物管最終在周一（5日）宣布只與5名受到影響的業主代表召開會議，會上披露警方確認的溺亡事件細節。另在周二（6日），物管發通告稱，事發後已立即關閉供水開關，將水池排空，同時發通告暫停供水。

物管強調，在事發後翌日，已請來第三方專業機構對水池進行清洗消毒，才恢復供水，對受影響的業主道歉。據廣州水務科學研究所發出的水質檢測報告顯示，該水池的水質各項指標符合國家生活飲用水衞生標準。