澳洲官員稱大陸外交趨強硬　或與台灣推動自貿協定　

澳洲貿易部長德昂（Dan Tehan）本月1日與台灣經濟部長王美花舉行視像會談，澳媒周四（8日）報道，這反映兩地推動自由貿易協定前景看好，有澳洲政府官員更形容為「無懸念」。前一日，澳洲財政部長弗呂登貝格（Josh Frydenberg）則表示，面對中國大陸的外交政策變得強硬，當地政府堅決維護國家利益。

澳洲駐台辦事處代表露珍怡（Jenny Bloomfield）周二（6日）在Twitter證實德昂與台灣經濟部長王美花舉行視像會議，稱雙方期待持續深化在能源（包含天然氣、氫能）、生物科技、金融、教務等領域的合作。《澳洲人報》周四報道稱，兩人的會議是於美國與台灣恢復「貿易暨投資架構協定」（TIFA）會談後舉行，有學者認為這顯示澳洲政府有意與台灣建立正式的貿易合作架構，並正重新評估澳洲所謂「大中華區」的經濟部署。

報道引述一名不具名執政自由黨議員稱，除了政府內閣有意願之外，國會中也有很多議員支持澳台自由貿易協定。報道指出，在澳洲十大貿協夥伴之中，只有台灣未簽訂自由貿易協定。

另弗呂登貝格周三對媒體稱，與多年前相比，澳洲正與一個不一樣的大陸打交道。隨着全球戰略競爭愈趨激烈，大陸在外交以至其他領域的立場也變得強硬。而澳方已經在一系列問題上看到這種強硬態度帶來的後果，例如大陸對澳洲大麥、葡萄酒和煤炭的貿易限制。面對這情況，澳洲在處理外國投資等問題上，也堅決維護國家利益。他表示，發現愈來愈多外國投資申請不一定出於商業目的，而是出於戰略目的，因此他曾拒絕一些過去可能獲得批准的投資申請。