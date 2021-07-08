西安咸陽融合滯後　省政府撤出西咸新區管理

陝西省發展改革委周三（7日）證實，為推進西安、咸陽一體化發展進程、加快西安國家中心城市建設，省委及政府將授權由西安市全面代管西咸新區，省級部門即日起不再直接管理和審批有關事項。

此後，西咸新區將劃分為由西安管轄的西咸新區直管區，和由咸陽市在《西咸新區總體規劃》框架下管轄的西安咸陽共管區。以往由陝西省掌控的行政、建設和社會管理權力，將全面下放至西安市有關部門。

西咸新區是國家級新區，位於西安、咸陽之間，面積882平方公里，現有戶籍人口106萬人，定位為「中國向西開放的重要樞紐」、「西部大開發的新引擎」、「一帶一路重要支點等」。新區2009年成立時分為涇渭、灃渭兩大區域，用地由西安、咸陽分別提供，按照「省市共建，以市為主」，由兩市分別組織建設。

到2011年，因應兩市被指工作進度緩慢，陝西決定委派時任省委常委、副省長江澤林，兼任新區黨工委書記和管委會主任，同時把新區改劃為五大新城，方針調整為「省市共建，開發建設以省為主」。2017年，陝西省在保留建設職能下，委託西安市承接西咸新區的行政和社會管理職能，即授權西安市部分代管西咸新區。