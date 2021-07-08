文旅部擬建違規曲目清單　審查卡拉OK音樂內容

國家文化和旅遊部周三（7日）在官網公布，當局擬將負責建立全國卡拉OK音樂內容審核專家小組、建立全國卡拉OK音樂違規曲目清單制度，同日在網上發布《歌舞娛樂場所卡拉OK音樂內容管理暫行規定（徵求意見稿）》（以下稱《規定》），向社會公開徵求意見。

通報指出，歌舞娛樂場所的歌曲點播系統含有違禁歌曲的現象屢禁不止，去年通過行業自審發現的違禁曲目就多達逾百首。上述亂象緣於歌曲點播系統曲庫多達10萬首以上，經營者難以識別違規曲目；同時，全國的歌舞娛樂場所就近5萬間。為了有效監管，當局決定從點播系統供應商着手處理，從源頭管制歌舞娛樂場所的內容。

《規定》要求，歌曲點播系統有關需加強正面引導。提供健康向上的卡拉OK音樂，傳播正能量。而歌曲點播系統供應商，應在向有關場所提供卡拉OK音樂前，對曲目、屏幕畫面等內容進行自審，並建立卡拉OK音樂違規曲目清單制度，解決歌舞娛樂場所、執法監管靶向問題。

文旅部又計劃建立「全國卡拉OK音樂內容審核專家小組」，只要音樂內容涉及政治、宗教、民族、歷史、藝術等，就需要專家提供支持。涉嫌違規的卡拉OK音樂列入違規曲目清單前，可請專家小組予以認定及提供意見。