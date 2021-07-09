警破壯陽保健品詐騙案　涉額逾5000萬人民幣

重慶市公安局江北區分局周四（8日）表示，當局近日搗破一宗壯陽保健品詐騙案，疑犯生產「無生產日期」、「無質量合格證」、「無生產廠家」的「三無」產品，並在網絡銷售行騙，涉案金額超過5,000萬元（人民幣，下同，約6,000萬港元）

警方指出，早前在網絡巡查中發現一種網銷的保健品，賣家聲稱能治療多種男性疾病，卻沒有任何標籤資訊。調查後發現，詐騙集團分為「銷、產、推」3個層級，疑犯黃某及毛某等6人自去年7月起，在未取得任何食品、藥品生產、銷售質量證明的情況下，設立網絡科技公司作掩護，招攬6至8名銷售話術員組成銷售團隊。他們在渝中區租用寫字樓，於微信聊天中使用專業術語，假冒醫生、醫藥世家等身份騙取受害人信任，將沒有安全保證的壯陽保健類食品推銷出去。

該類食品生產於毫無衞生條件保障的工場中，原材料為對治療男性功能障礙藥物，如疑似西地那非、他達那非原粉，混合中藥粉末等物手工製成「中藥茶包」等成品。犯人利用網站的付費推送等功能，將附有銷售員聯絡資料的虛假產品廣告推送至搜索「壯陽」、「早洩」等字眼的網絡用家，誘使有興趣的受害人諮詢及購買假劣壯陽保健類食品。

經查，每名銷售員日均成交1至5宗訂單，每單由1000至5000元（約1,200至6,000港元），全案預估銷售金額巨大。涉案人供稱，毛某及黃某等人曾任男性生殖健康醫院的業務推銷話術員，對壯陽保健有一定的知識。他們從各方購入他達拉非藥粉及五味子等中藥粉製成茶包，隨後更成立「銷售團隊」，更換生產工場，進行統一生產及分銷，有系統及預謀地詐騙網絡男用家。

經鑑定，「茶包」中含有《保健食品中可能非法添加的物質名單》的他達拉非成分。警指，疑犯明知這種成分會引起人體各種不良危害反應，卻仍以此繼續行騙無辜的受害人。目前，警方已拘捕16人，刑事拘留2人，獲准保釋候審共35人。案件仍在進一步調查中。