歐洲議會就《蘋果》停刊要求制裁中港官員　中方斥顛倒黑白

歐洲議會周四（8日）通過無約束力動議，譴責港府針對香港《蘋果日報》的行動，並呼籲歐盟制裁中國及港府官員，及抵制北京冬奧。中國駐歐盟使團發言人同日回應時表示，歐洲議會有關決議顛倒黑白，公然違背國際關係基本準則和法治精神，粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

發言人強調，香港警方嚴格依法對涉嫌危害國家安全的個人和公司採取行動，是打擊犯罪、維護法治與社會秩序的正義之舉，與言論和新聞自由沒有絲毫關係；任何外部勢力干預香港事務的企圖都不會得逞，鼓吹制裁，必然會搬起石頭砸自己的腳，中方亦堅決反對將體育運動政治化。

歐洲議會周四討論《蘋果日報》停刊事件，通過決議案譴責港府針對《蘋果日報》的執法行動，認為是中國政府廢除香港自由社會、廢止新聞自由及言論自由的又一舉措；決議案促請釋放被指違反《港區國安法》而被捕的傳媒工作者及和平示威者等，並促請歐盟成員國制裁香港特首林鄭月娥、律政司司長鄭若驊及港澳辦主任夏寶龍等官員，並應拒絕北京的邀請，出席冬奧儀式。