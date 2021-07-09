簽收速遞包裝破損　名牌化妝品不翼而飛

湖南省的劉女士上周二（29日）表示，上月因休假，把日用品從上海寄回湖南老家，當回到湖南簽收時，卻發現速遞的包裝盒損毀嚴重，只被人以膠帶重新封好。待簽收後再檢查時，她才驚覺價值4,800多元（人民幣，下同，約5,800港元）的名牌化妝品不翼而飛，立即聯絡速遞公司一方，怎料對方只肯賠償「保費金額」300元（約360港元），使其十分困擾。

內媒周四（8日）報道，劉女士受訪時表示，她當時使用的速遞公司為德邦快遞，包裹內主要裝有衣服、鞋子、化妝品等日常用品。她考慮到化妝品多為玻璃容器盛載，特意以防碎專用的小盒收納保護，再放進包裹中間。然而，這些小盒在簽收包裹後卻變成了一塊塊紙片夾在其中，妝品全然消失。經點算，丟失的化妝品多是蘭蔻、雅詩蘭黛等名牌產品，價值不菲。

劉女士憶述，除了化妝品外，其他物品卻原好無缺，當她向速遞公司查詢時，對方卻稱可按照其合約的「保價」條款賠付。劉女士質疑被速遞公司「偷偷」被保價，沒有預先交代清楚，導致自己完全不知情，只無奈地說道：「我肯定不能同意呀，4800多塊錢的東西，賠給我300元，而且我根本就沒有保價。他們也根本沒有告知我保價的事，就多收了我1塊錢的保價費用，保價金額300元」。她又認為，沒可能所有東西都齊齊整整，惟獨只有貴重物品不見了，認為這是速遞公司的失誤造成的，不應該由客戶承擔。

劉女士又指出，德邦快遞並不否認是運輸途中出現問題，並指出經查後發現包裹是在常州破損。但蹊蹺之處在於，對方只提供了始發地上海和到達地湖南婁底的包裹運送和分揀閉路電視影片，惟獨沒有提供常州錄影的片段。

因協商不果，劉女士選擇報警求助。德邦快遞隨即回應，公司同意按照其他條款，最高為客戶賠償1,000元（約1,200港元）。當內媒記者查詢問及，為何將近2個月仍未有交代調查結果時，德邦快遞只表示因為涉及環節眾多，還正在核查當中，至於出現問題的相關閉露電視片段，則因私隱問題未能公開。負責人更表示，將會與劉女士作進一步的協商。