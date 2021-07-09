反躺平　內地95後女子拿10年積蓄買樓爆紅

內地年輕人近年經常將「躺平」掛在嘴邊，但來自江蘇的95後女子白小莉（化名），14歲便開始打工，憑10年努力掙下的28萬元人民幣（約34萬港元）積蓄支付首期，在老家興化買了一套3房2廳的毛坯房（即沒有裝修）。 她的故事不但惹來廣泛輿論，更登上微博的熱門話題首位。她周三（7日）接受內媒訪問時表示，很羨慕能上大學的人。

26歲的小莉表示，因自小家貧，小學未畢業便投身社會，先後在羊毛衫廠和紡織廠工入作，但嫌工作刻板，19歲時開了一家花店，雖然賺的錢較多，但又因工作「困身」，之後又多次轉工，曾賣蟹、當微商等。她指最初打算買樓，身邊很多人包括父母都不支持，認為女孩子終歸要嫁人，到時自然有樓。

但小莉表示，可能小時候缺乏關心和安全感，所以從小就有賺錢的渴望。出來打工後，又希望賺錢養活自己，後來再萌生開店、買樓的想法。她指自己談過幾次戀愛都失敗，對人不信任。眼見身邊已結婚的同學朋友，有人離婚、再婚，她便想買樓，即使結婚後跟丈夫吵架，自己至少有一個家。因此小莉認為買樓給她帶來底氣和後路。

小莉的單位面積120平方米，每平方米8,500元（約10萬港元），現在月供約3,000元（約3,600港元）。她表示雖然壓力很大，卻能讓她更努力賺錢和有安全感。對很多網民好奇為何她要住進沒裝修的單位，她直言因為沒錢，但她不介意，因為相較以往與家人同住沒有屬於自己的房間，現在經已很好。她更稱現在平日不怎麼喜歡外出，只要回家買點菜煮一頓飯吃，已感覺很幸福。