警破跨境犯罪團夥　境外疑犯回國自首案值20億人民幣

安徽省金寨縣公安局周四（8日）通報，當局近日在「獵狐2021」專項行動取得重大成果，成功勸投曹某、呂某壘兩名逃至菲律賓的境外疑犯回國投案。二人涉及開設賭場、地下錢莊、幫助訊息網絡犯罪等跨境犯罪團夥案，涉案帳戶資金交易高達逾20億元（人民幣，下同，約24.2億港元）。

警方在2019年下半年發現，多人在縣內大量收購他人的信用卡、電話卡等，後郵寄至境外菲律賓賭博網站用於資金結算。經查後，警方今年4月成功偵破該宗妨害信用卡管理案件，惟主犯曹某、呂某壘已逃至菲律賓。為盡快將二人緝拿歸案，當局將二人列為「獵狐2021」專項行動重點目標人物。

經過多次前往曹某、呂某壘家中，促其家人幫手勸解投案自首，曹、呂二人同意和辦案單位取得聯繫，最終答應主動返回境內投案自首，並分別在今年4月27日、6月4日乘坐航班返回廣州、南京。警方在案中查扣凍結資金3,300萬元（約3960萬港元），刑事打擊61人、成功抓獲2名境外逃犯，128人因非法提供銀行帳戶受到懲戒，並被追究刑事責任或行政處罰。