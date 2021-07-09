美副助理國務卿稱加強美台貿易　建構彈性供應鏈

早前美台重啟擱置近5年的貿易暨投資架構協定（TIFA）會議後，美國國務院負責處理貿易政策與談判的副助理國務卿莫瑞（Matt Murray），周三（7日）接受美媒訪問時，表明將加強美台之間的貿易，強調台灣是美國其中一個最重要的夥伴；並表示會繼續審視對大陸的經濟政策。

莫瑞在訪問中表示，美方正逐步尋求與台的合作機會，其團隊集中在3個範疇，首先為上周重啟的TIFA會談；其次為去年11月前任國務次卿克拉奇推動的美台經濟繁榮夥伴對話；以及對於建構彈性環球供應鏈的討論。莫瑞重申，美方的貿易代表同時正審視大陸的第一階段貿易協議，與此同時，美國更需要加強與價值觀相近的夥伴及盟友合作。

被問及美台之間的貿易，是否用作刺激中美關係時，莫瑞則表示，台灣作為美國第9大貿易夥伴，美國清楚明白需要與台保持緊密的經濟及貿易聯繫；並提及對大陸在知識產權、強制技術轉移，以及缺乏對美或外國企業開放市場的做法，與不守承諾等問題表示關注。

對於全球出現半導體供應短缺的情況，拜登政府在上月初發表100日報告中提及，要透過外交手段加強關鍵供應鏈的保障，包括與G7成員國及四國集團等建設具彈性的供應鏈。莫瑞補充指，美方計劃最終目標為建成更多邊主義的組織，以確保包括半導體的供應鏈穩定。