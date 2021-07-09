偏遠沙漠疑擴建軍用秘密基地　形同中國版51區

繼早前有報道指中國開始在甘肅玉門市一帶的沙漠，建造超過100個洲際導彈發射井後，近日又有衞星圖片拍到，新疆維吾爾自治區一個偏遠沙漠上的大型跑道附近正在興建多座建築物。美智庫質疑中國在當地擴建秘密基地，或用作機密軍事測試等方面，令人聯想到美國的51區機密設施。

據美媒公布的圖片可見，位於新疆羅布泊附近的一座神秘機場，其跑道長達4.8公里，距離鄰近城市更逾數百公里。惟該區有擴張的迹象，包括在跑道旁新建超過10座大型混凝土建築。

專責追蹤太空議題的美國智庫卡內基國際和平基金會，其高級研究員潘達（Ankit Panda）指出，神秘機場似乎是中國軍事太空活動的一個重要設施，而新建的建築物與軍方設施相似，但其實際用途未明，有可能作為當地人員的辦公場所。他又指，若該處要用作為軍事基地，相信會有軍事裝備永久設置當地。

報道指，當地擴建相信自去年夏天開始，潘達預料跑道的使用率將逐漸提高，又稱基地的位置偏遠，適合用作測試太空機體、高空機體或無人機，甚至是轟炸機等高度機密裝備，又形容如同坊間指稱的美國51區。目前，中國駐美大使館拒絕回應事件，潘達補充，會繼續留意當地動向，藉此分析中國的擴展目的。