斥美把華當假想敵　王岐山促守三公報

中國國家副主席王岐山周五（9日）表示，中美三個聯合公報為雙方正確處理中美關係提供根本的遵循，兩國要堅持三個聯合公報的精神，透過對話協商妥善處理分歧摩擦，平衡解決彼此關切，這是保持中美關係穩定向前發展的關鍵。

中國人民外交學會及美中關係全國委員會當天舉辦紀念美國前國務卿基辛格秘密訪華50周年活動，王岐山在北京釣魚台國賓館發表演講。面對中美處於戰略競爭的緊張時期，又為台灣問題針鋒相對，他指兩國要尊重彼此主權、安全及發展利益，三個聯合公報顯示中國最關注涉及中方主權、安全和發展的問題。

王岐山表示，美國對華戰略要避免形成誤導誤判之間的惡性循環，批評美方以競爭為名，把中方打造為假想敵，刻意營造猜忌對立、勝敗對決的氣氛，可能導致戰略誤導，誘發戰略誤判，戰略誤判放任戰略誤導，更指美方應該認清自身的最大挑戰，「不在外國，更不是中國，可以肯定的說就是在美國自身」。

對於王岐山希望中美兩國能夠求同存異，基辛格在預錄影片也表達同一立場，表示對話或許不能解決所有問題，但應該把有關對話建基於「中美戰爭對全人類是難以言說的災難」之前提。他又提到時任美國總統尼克遜1972年訪華時，美方認識到台灣是中國一部分，世界上只有一個中國，美方不挑戰這個立場。