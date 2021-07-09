悼亡妻後再婚被指消費死者　深情丈夫連發5文回應

浙江杭州在4年前發生保母縱火案，林生斌的妻子朱小貞及子女4人命喪火海，林生斌在事故後於網上一直以深情男的形象，令人動容。但在上月底突然宣布已再婚並誕下一女，惹來網民猛批他藉妻兒遇難獲利，私下卻暗中與他人發展感情。事件於近日再度升溫，朱小貞的哥哥及妹妹周四（8日）在微博發文，指摘林生斌消費死者，又指「永遠無法叫醒一個裝睡的人」；林生斌則於同日連發5篇貼文回應。

朱小貞的哥哥發文指，今後不希望再捲入輿論漩渦，又批評林生斌消費事件中的死者；而朱小貞的妹妹同日問林生斌，是否對自己所作所為問心無愧。在林生斌再婚的消息一出後，已有事故物業的前員工透露，林生斌在朱小貞死後不久就盤算利益，暗指林生斌的深情形象與現實存有落差。

林生斌隨即刊登5篇貼文回應，包括重申對亡妻及子女的思念；解釋民事訴訟案後獲發的賠償金分配安排，說明與亡妻的父母就分配賠償上嘗試達成共識；同時又交代與現任妻子小樂在2019年起交往的時間表，強調在過程中有知會亡妻的父母，並為小樂受網民攻擊抱不平等，逐一回應近日的指控。

2017年6月22日，林生斌家中的保母莫煥晶放火燃點梳化和窗簾，燒死在房間的妻子朱小貞和3名子女，林男則因為出差避過一劫。林男事後向物業管理及杭州消防局等9個單位提告索償，最終獲1.2億人民幣（約1.46億港元）後撤訴。