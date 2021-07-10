艙外服設計歸屬引關注　兩大學聯合發聲明解畫

神舟十二號載人飛船發射升空，航天員首次執行出艙任務，其艙外航天服「飛天」引起關注。由於研製團隊的核心成員曾一度轉校，結果艙外服的設計歸屬問題引發爭議。涉事的湖南兩所高校，湖南大學及湘潭大學周五（9日）就事件發出聯合聲明，暫且平息該場「爭奪戰」。

綜合內媒報道，湖南大學上周在社交平台指出，艙外服的工業設計任務由該校設計藝術學院助理教授羅建平領銜的智能裝備科研團隊所承擔；羅事後更現物於官媒節目中表示，作品是其團隊歷經8年所設計。

不過，湘潭大學機械工程學院教授馬秋成周二（6日）於朋友圈反駁以上言論，又稱他2013年就帶領團隊開始「飛天」艙外服投標工作，中標後指派羅建平為項目負責人，而且該校承擔的艙外服工藝設計項目早於2016年1月順利通過驗收。惟羅在去年轉至湖南大學任職，批評對方沒有清楚說明項目的來歷。

直至周四（8日），羅建平在社交平台發文解釋，證實有關項目是由某航天部門與湘潭大學在2014年簽署合約，他是技術負責人既是該校的講師。直至2017年，他辭職赴清華大學進修，去年畢業後就赴湖南大學工作，並在後者的支持下組建團隊繼續完成項目。羅最後表示，在接受媒體採訪中，有主動說明支持單位，並將媒體採訪提綱和採訪影片及時告知相關團隊成員。

經過多日議論，湖南大學及湘潭大學在周五發出聯合聲明。聲明提到，涉事的科技協作項目由某航天部門與湘潭大學於2014年簽署合約，項目負責人為馬秋成，技術負責人為羅建平（時任湘潭大學講師）。項目通過驗收總結後，於2016年7月，羅從湘潭大學辭職，並赴清華大學攻讀博士學位，他至去年9月畢業後進入湖南大學工作，組建航天產品科研團隊。在此期間，羅一直從事航天服的設計研發與完善工作。聲明最後指出，感謝廣大網民關注和對科技研發工作的關心，並呼籲大家一同攜手，為國家航天事業作出新的更大貢獻。