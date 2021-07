美列14華企入經濟黑名單　指控在新疆侵犯人權

美國商務部周五(9日)宣布,將34間實體列入經濟黑名單,包括14間中國大陸企業,這些陸企被指控涉嫌在新疆侵犯人權及從事高科技監控活動。黑名單上還包括俄羅斯、伊朗、台灣等地的企業,涉參與或可能參與有損美國國安利益的活動。

新增入經濟黑名單的包括14間陸企,另有6間來自俄羅斯,加拿大、伊朗、黎巴嫩各有2間,荷蘭、巴基斯坦、新加坡、南韓、台灣、土耳其、阿聯酋、英國各1間。涉及陸企包括中國電子科學院(China Academy of Electronics and Information Technology)、成都西物信安智能系統(Chengdu Xiwu Security System Alliance Co., Ltd.)、新疆聯海創智信息科技(Xinjiang Lianhai Chuangzhi Information Technology Co)、新疆熙菱信息技術(Xinjiang Sailing Information Technology)、深圳華泰智能科技(Shenzhen Hua'antai Intelligent Technology Co)等。

黑名單上亦包括5間直接支持中國軍事現代化項目的企業,涉及激光和地面部隊自動化指揮系統(C4ISR)等。美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)在聲明中表示,該部門會繼續針對在新疆侵犯人權、利用美國科技推進中國不穩定軍事現代化的企業,採取強硬及果斷的行動。北京一直否認在新疆侵犯人權等指控。

另有8間企業被指促進美國產品出口到伊朗;6間企業涉採購來自美國的電子部件,用於俄羅斯軍事項目。在沒有事先得到美國政府的許可下,美國企業被禁止與上述黑名單企業交易。