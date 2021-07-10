招遠金礦大火6死事故　27人被追責

山東省煙台招遠市夏甸鎮曹家窪金礦，今年2月17日因井下設備檢修發生大火，造成6人死亡。山東省人民政府周五（9日）認定，這是一宗由於企業違規動火作業引發的較大生產安全責任事故，對涉事27人追責問責。其中曹家窪金礦法定代表人王敬志等人已被公安機關採取措施。

事故調查組提交《煙台招遠曹家窪金礦2·17較大火災事故調查報告》，經省委、省政府研究審定並作出批覆。招遠市曹家窪礦業集團有限公司法定代表人、董事長兼總經理王敬志、董事、副總經理兼金礦礦長李進桂、副礦長徐國棟等人，被指對事故負有主要領導責任，已被公安機關採取措施，建議司法機關依法追究他們的刑事責任。

當局又建議，對招遠市夏甸鎮黨委前副書記兼前鎮長原旭東，給予黨內嚴重警告及政務降級處分；對招遠市夏甸鎮黨委前書記尹志廣，給予黨內嚴重警告處分。另有多名招遠市應急管理局等部門的官員，亦被建議問責；涉事公司則建議作行政處罰，列入安全生產領域失信聯合懲戒「黑名單」。當局同意事故調查組提出的事故防範和整改措施，要求嚴格落實。