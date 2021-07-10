太魯閣號出軌事故　台鐵局完成7大改善措施

台鐵太魯閣號列車今年4月2日在台灣花蓮縣發生出軌事故，造成49死數百人傷。台灣的交通部周六（10日）發新聞稿表示，目前已有半數罹難者家屬同意賠償方案，當局亦已在事故後責成台鐵局完成7大具體改善措施，包含定期召開安全技術會議、全面檢視斜坡防護工程、加強工地安全管理等。

具體改善措施之一是台鐵局長每日召開營運安全技術會報，檢討前一日發生的事並研究原因和對策，同時透過線上會議讓基層現場人員參與討論。其二是成立北中南東地區協調中心，整合區內相關單位並加強橫向聯繫，縮短決策時間。其三是全面停工檢視204個台鐵臨軌工程，加強施工人員事前教育等12項安全檢查項目，其中202個工程已獲同意復工。其四，包括邊坡、橋樑、隧道、車站等台鐵新建工程，部分改由鐵道局辦理，讓台鐵局主力提升軌道運輸及維修作業。

其五是全面檢視並展開邊坡防護工程，防止異物入侵，同時辦理鐵路沿線25處邊坡警告系統細部設計審查作業，料今年底完成10處，餘下於明年底前完成。其六是全面加強工地安全管理，緊急採購無線電通報設備，進出管制工地採取智能式管理，並落實問責及加重廠商罰則。最後是有關4處臨軌的高風險邊坡工程，已完成施加鋼軌樁以防異物入侵，並完成盤點鐵路沿線有同類風險的路段。

對於有家屬指摘台鐵協商沒有誠意，交通部表示，截至目前已有近半數罹難者家屬同意賠償方案，傷者賠償方案說明會未有因新冠疫情而放慢，已由台鐵局於周二（6日）在線上舉行，邀請傷者及家屬共同參與。台鐵之後會繼續派員關懷慰問傷者及家屬，了解他們的需求。