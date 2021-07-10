台今增31宗本土確診　多6人死亡

台灣新冠疫情持續，周六（10日）公布新增31宗本土確診病例及2宗境外輸入病例，另多6人死亡。多地近日有人接種新冠疫苗後死亡，台中市東勢區一名八旬老翁接種疫苗7日後，於周五（9日）突然失去生命迹象，送院搶救後不治身亡。

疫情指揮中心表示，新增的本土確診患者分別為17名男性和14名女性，年齡介乎10多歲至70多歲；患者居住地區最多的是台北和新北市，各有13宗。另在死亡病例中，有兩人年齡為30多歲，是目前最年輕的染疫死者。其中一人患有糖尿病和高血壓，另一人患有慢性丙型肝炎；後者確診入院後情緒不穩，於周四（8日）在病房內自殺身亡。

台中市近日啟動67個快速接種站，為70歲以上長者及60歲以上原住民，施打美國藥廠莫德納的新冠疫苗。其中一名89歲的詹姓老翁有血管炎、膀胱癌病史、高血壓及糖尿病，曾在本月3日接種疫苗，周五被家人發現情況異常，但為時已晚。

台灣已延長3級疫情警戒至本月26日，部分行業自下周二（13日）開始「微解封」，惟相關規定引發許多爭議。包括6個直轄市早前傳出僅台南市開放餐飲業可堂食，但於周六決定不開放堂食。