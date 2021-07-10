女子滿身汗開冷氣睡覺　患突發性耳聾

浙江一名40多歲沈姓女子日前外出游泳後，流了滿身汗回家，便立即開冷氣倒頭睡覺，翌日醒來竟發現自己突然聽不清楚。浙江省人民醫院耳鼻喉科醫生分析指出，患者自身的氣溫突然由熱變冷等因素，容易引發突發性耳聾，建議夏季室內溫度不要調得太冷。

內媒報道指，沈女近日因為天氣太悶熱，出門游泳消暑，走路回家時又熱得滿身大汗，於是一返家後便開冷氣，沒多久就進入夢鄉。她翌日醒來覺得身體像患了感冒，聽力也明顯異常，形容「左耳朵像塞了棉球，家人大聲說話才能隱約聽見」。因此她前往醫院檢查，向醫生表示自己聽力一向很好，但「現在左耳聽力明顯下降，還耳朵嗡嗡的」。

浙江省人民醫院耳鼻喉科主任蘇立眾指出，不少突發性耳聾個案是因為長期壓力過大和過度疲勞，但在夏天亦與持續高溫天氣有關。他舉例指，外部環境太熱，室內冷氣太冷，頻繁進出後人體沒法適應，便容易感冒；又指如在大汗淋漓時很快進入溫度較低的冷氣房內，血管遇冷強烈收縮，會導致內耳微循環缺血。

醫生建議民眾，避免在滿身大汗時進入冷氣房，也不要長期讓風口對着身體吹，特別是頭和臉。若出現突發性耳聾需要在3天內求醫，一般可以痊愈；但若拖延超過一個月，便可能很難復原。