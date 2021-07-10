繞行台總統府抗議疫苗不足　發起人︰把人民生命當股票籌碼

台灣新冠肺炎疫情持續，惟疫苗供應短缺，導致民怨沸騰。民間組織「給我疫苗行動聯盟」周六（10日）發起抗議行動，車隊在台灣的總統府外繞行。擔任行動發起人的醫生蘇偉碩批評，受政府阻撓，台灣迄今仍無法取得足夠的疫苗，強調此次抗議只是開端，將直至民眾都能獲得安全且具保護力的疫苗為止；另一發起人、台灣科技大學教授陳致曉則怒轟民進黨政府「不把我們的命當作命」。

「給我疫苗行動聯盟」的車隊當天下午2時半在台總統府周邊道路繞行，蘇偉碩在行動前召開線上記者會，批評當局不斷拖延海外疫苗進口，按指揮中心指揮官陳時中所言，台灣目前至少需要3,000萬劑以上疫苗，但扣掉美國及日本贈送的500萬劑疫苗後，台政府僅採購200多萬劑，不足夠民眾使用，且在當局強力阻撓，民間採購及捐贈疫苗的過程困難重重。他又批評，當局在台總統府外設置路障，顯見當權者不敢傾聽人民的聲音。

陳致曉則炮轟，當局不願購買國際疫苗，把利益分贓給本土的私人企業疫苗，顯然是不重視老百姓的性命；又指當局推行「微解封」是想粉飾太平，在疫苗注射率不足下，此舉無疑是製造風險。他又批評，各國政府施打疫苗順序，均以醫護優先，再來則是有重大疾病與高齡者，但民進黨卻把官員排在第二類施打族群，怒斥︰「民進黨政府不把我們的命當作命，把我們的生命當作6547（高端）股票的賭注籌碼，讓我們無法接受！」