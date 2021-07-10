4碟海鮮收費近千元人民幣　遊客怒轟餐廳「劏客」

廣西北海市有3名遊客近日到某餐館內就餐，選擇了4款海鮮，卻要支付近千元（人民幣，下同）。他們認為價格太貴，分量太少，懷疑「被宰」，遂向市監部門投訴。其中一名龍姓遊客表示，選擇海鮮時，店員只負責秤海鮮重量，沒有提及每款單價，「事先說還好，現在不明不白就吃了這麼多錢」。餐廳負責人回應稱，他們也需要賺錢，並無收貴。

龍男等人本月2日到北海旅遊時，經的士司機介紹，到僑港風情街某餐館享受海鮮。他們選擇白灼蝦、粉絲蒸沙蟲、辣炒油螺和香辣白金貝4道菜，加上服務費等，在付款時才得悉需要支付上述金額。龍男表示，店員秤重時，他們都未看清楚數字便已完成，曾詢問對方價格，「但對方並未直接告知，只表示吃完結帳就知道了」。

菜單顯示，每斤蝦單價18元（約22港元），共有9.8斤；每斤沙蟲138元（約168港元），共有1.8斤；油螺每斤138元，共3.3斤；白金貝每斤38元（約46港元），共6.3斤。龍男直言，「實際分量跟點菜單上的不符，菜的味道也不好，而且感覺店家上的是別的菜，並不是我們選的那些」。餐廳負責人回應稱，海鮮價格較貴，若食客對此有疑慮，可向消委會投訴。

該餐館在外買平台上，有不少食客留有負面評論，指海鮮價格太貴，分量少，「根本不值這個價，餐館確有『宰客』行為」。亦有網民為餐館解釋，目前當地處於封海期，海鮮供應減少，價格上升是正常現象。北海市市場監督管理局於上周三（7日）回應稱，已派員到場調查，但目前還沒有結果。