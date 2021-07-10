留學生全勤可獲獎勵惹爭議　網民︰不應是本分嗎？

內地網絡近日有網民爆料指，貴州民族大學推出一項獎勵規定，對於一學年中累計獲得兩次全勤獎的留學生，學院將組織旅遊一次，惟該校的內地學生則未有「全勤獎勵」。事件引起網民熱議，有網民認為該規定不妥，質疑︰「全勤不應是學生本分嗎，這是留學還是度假？」

內地記者周六（10日）在該校網站上查閱，發現上述《留學生考勤管理辦法》發布於2020年6月28日，並聲稱「為加強課堂教學管理、提高留學生學習自覺性和主動性」而制定。其中，第14條規定：「學院設有考勤獎，每學期考評一次，將對上課全勤的同學給予相應的獎勵；在一學年中累計獲得2次全勤獎的留學生，學院將組織出遊一次。」另文末提到︰「最終解釋權由貴州民族大學國際教育學院所有。」

然而針對內地學生的《貴州民族大學學生管理規定》中，則無「全勤獎勵」的相關規定。內媒記者其後先後致電貴州民族大學黨委辦公室、宣傳部及國際教育學院對外的聯繫電話，惟均無人接聽。資料顯示，貴州民族大學國際教育學院成立於2013年，是專門負責外國留學生教學和管理，以及留學生漢語言生教學與管理的學院。