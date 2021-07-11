3餓狼入村覓食　咬死狗隻撲倒村民

內地近期頻現兇猛動物進入鄉村，襲擊村民或咬死家禽等情況，引來民眾擔憂。黑龍江省哈爾濱市阿城區炮手屯上周五（9日）赫然在村內出現3隻狼的蹤迹，有村民遇到狼後，遭撲倒在地，幸未有受傷。警方接報到場，將其中兩隻狼擊斃，並利用麻醉槍對另外一隻進行麻醉，再送至當地動物園做鑑定。

網傳照片顯示，涉事狼的體形骨瘦嶙峋，似是皮包骨的狀態。一名李姓社區主任上周六（10日）表示，3隻狼可能是飢餓難耐，落山到村內尋找食物，其中更咬死了一隻狗。狼群在村內四處跑動，村民躲在家中，從窗戶拍攝狼群的身影。狼群隨後又將一名50多歲的婦人撲倒在地，情況驚險，附近民眾見狀手持鐵叉將狼趕走。

狼群出現在村內的消息傳出後，村政府隨即發通知，要求居民不要外出，若發現其蹤迹，需立即通知警方。李主任表示，不清楚狼群具體從甚麼地方進入村內，距離最近的人工山林也有兩公里，大山更有數十公里遠。

村民報警後，森林公安、特警、交警及政府部門工作人員等到場搜查，惟因附近多為粟米田地，狼群躲在其中難以尋獲，更容易竄出傷人，增加追捕的難度。警方最終擊斃其中兩隻狼，剩下一隻跑入村民的家中，動物園工作人員利用麻醉槍將牠捉住。

被麻醉的狼已送到北方森林動物園，該園動物科學高級工程師劉曉密表示，該動物確認為灰狼，目前其狀態比較衰弱，不喜歡行走，還未進食，暫時無法判斷年齡，也沒法判斷是野生還是人工飼養。