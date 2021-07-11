日軍731部隊遺址展覽　部分罪證文物首公開

隸屬日本關東軍的731部隊，在侵華戰爭以生化戰、細菌戰及人體實驗而臭名昭著，該部隊其後在蘇聯軍「8月風暴」軍事行動中灰飛煙滅。黑龍江省哈爾濱市侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館，上周四（8日）舉行731舊址保護成果展。展覽首次展出在一舊址考古發掘過程中的大量細節和近年新徵集的部分文物，為歷史提供證據。

陳列館館長金成民表示，展覽展示113件罪證文物、554張圖片，150份檔案資料，「展出的罪證文物都是鐵證，使731部隊細菌研製、人體實驗和準備細菌戰的證據鏈得以補充和完備」。展品中，有82件為四方樓遺址考古勘探清理過程中所採集，多為實驗用玻璃器皿，且屬首次對外公開展示。

四方樓遺址是731部隊進行細菌實驗和人體實驗的核心區，他們在撤退時將其炸毀，物品就地挖坑掩埋。相關考古部門已陸續完成10處遺址的考古清理等工作，遺址核心區對外開放面積逾25萬平方米。陳列館遺址保護部主任高玉寶介紹一部電氣孵卵器，指是進行細菌孵化生產的特殊設備，豐富731部隊在細菌研究和實驗室生產過程當中的佐證。

展覽還首次公開新發現的前731部隊病毒實驗室高橋班、兵器班整體輪廓基址。高玉寶指，高橋班所在的建築基址當年主要是用來研究病毒實驗，包括鼠疫研究，是非常特殊且有代表性的遺址。