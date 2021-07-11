內媒實測網售催債服務　手機迅即癱瘓　律師指涉違法

不少人都曾收到滋擾電話或短訊，並為此煩惱不已。內地網購平台近期竟有網店提供「催債服務」，聲稱能通過「滋擾電話或短訊」，協助顧客收債。北京傳媒記者近日假扮顧客體驗，僅花9.9元人民幣（約12港元）便購得服務，並在短時間內收到大量短訊轟炸。惟專家指出，買賣雙方均已涉嫌違法。

內媒上周六（10日）報道，該項「催債服務」在不同網購平台均有發售，且格價便宜；賣家聲稱不會顯示買家的來電號碼，並能免除各項本人追債時會遇到的障礙。內媒記者親自購買1小時服務，並以自己的手機號碼作為測試。付費完成後，記者的手機迅即被大量短訊轟炸，通知不斷從螢幕彈出，短短20分鐘內就收到超過160條短訊，內容多是關於程式驗證的短訊。

訊息騷擾停止後，來電轟炸接踵而來，全為「00」數字開首的境外來電，每接通一下就會直接掛線，讓人無法接聽。在記者所購的時段內，手機被無窮無盡的訊息及來電，造成完全癱瘓的狀態，無法使用。賣家更會在服務期間向買家發送截圖，報告轟炸情況。

防毒軟件公司研究員俞奎指出，賣家主要是利用一些途徑提取不同平台的手機驗證申請，以此模擬並發出大量短訊至目標手機號碼，造成「連續轟炸」的強大效果。另有內地律師稱，如買家將其他市民的個人資訊洩露，或商家有侵犯個人資訊的行為時，已構成《侵犯公民個人信息罪》，情況特別嚴重者，將處3年以上、7年以下的有期徒刑，並處罰金。

事件引起網民熱議，有網民表示：「平時的電話及短訊已經夠煩了，這樣的連續轟炸誰受得了？」、「國家法律沒有監管的嗎？怎能這麼猖狂」、「把電話關掉不就完事了？不過也不知道對方究竟買了你多少小時」。