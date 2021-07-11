新政不按學區派位　家長泣訴900萬人民幣屋契成廢紙

北京去年起嚴打炒作學區房，並頒報新政指今年不再按學區為小一新生派位。內媒上周六（10日）報道，有西城區德勝學區家長本月初發現，子女被派至遠至3公里外的較差小學，哭訴白買了價值900萬元（人民幣，下同，約1,078萬港元）的學區房，質疑遭當局刻意調遠，正要求教委公開當區錄取名單。

西城區教委去年頒報規定，2020年7月31日之後落戶的，將不再對應居住區域分配小學，改為隨機派至本區或鄰近學區。有適齡學童母親指，她年初按學區分配慣例，在名校區德勝學區斥資900萬元買下一間不到60平方米的單位，稱只要可派獲學區內任何小學，她都能接受。

但到7月2日派位時，母親卻發現學童被分配至其他非名校的學區，師資較好的離家卻3公里，步行時間要45分鐘。她批評，為了子女搬家是中國自古以來的傳統，就正如孟母三遷；如今希望落空，父親亦已賣樓資助自己，兩家人欲哭無淚。

有相似經歷的另一名學童父親陳新（化名）表示，西城區一批家長分析後認為，目前獲分配的學校是「挑剩下、沒人要的」。該批家長目前正拒絕填報學校志願，並在與西城區教委溝通，希望能回本學區5間小學中任意一間就讀，並要求公開學區內一共多少學位，適齡兒童多少人等數據，釐清是否有刻意調遠的情況。